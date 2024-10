BNDES mantém provas de concurso em SP, apesar da falta de energia em algumas regiões

O Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) manteve a aplicação de provas em São Paulo para seu concurso público, apesar do apagão que afeta alguns bairros da Capital Paulista e cidades da Grande São Paulo. A seleção visa preencher 150 vagas imediatas e a formação de cadastro de reserva para outros 750 postos.

Segundo último boletim da distribuidora, aproximadamente 900 mil unidades consumidoras ainda seguem sem energia elétrica em sua área de concessão. O apagão ocorre após uma chuva com ventos de mais de 100 quilômetros por hoje (km/h) derrubar árvores e destruir parte da rede elétrica, na última sexta-feira, 11, deixando mais de 1,6 milhão de unidades sem luz.

Consultado, o BNDES informou que “as provas do concurso do BNDES estão sendo aplicadas normalmente em todo o País e na cidade de São Paulo neste domingo. Todos os locais de aplicação da prova na Capital Paulista estão com fornecimento de energia”.