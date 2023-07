BNDES lança edital com Eneva para seleção de projetos de restauração ecológica na Amazônia

O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) informou que lançará nesta quarta-feira (5) junto com a empresa de energia Eneva um edital para seleção de projetos de restauração ecológica na Amazônia, no âmbito da iniciativa Floresta Viva.

Os detalhes serão divulgados nesta manhã em evento no Museu da Amazônia, em Manaus, com a participação da diretora Socioambiental do BNDES, Tereza Campello, e da diretora de ESG da Eneva, Anita Baggio. Estão previstas também na cerimônia as presenças do superintendente de Programas do Fundo Brasileiro para a Biodiversidade (Funbio), Manoel Serrão, da secretária nacional de Biodiversidade, Florestas e Direitos Animais do Ministério do Meio Ambiente, Rita Mesquita, e do secretário de Estado do Meio Ambiente do Amazonas, Eduardo Taveira.

O Floresta Viva é uma iniciativa conjunta firmada entre o banco de fomento, governos e empresas privadas para implementar projetos de restauração ecológica com espécies nativas e sistemas agroflorestais nos biomas brasileiros. O projeto previa uma meta de investimento de R$ 700 milhões em sete anos.

O Funbio, entidade sem fins lucrativos com experiência em gestão financeira de projetos ambientais, foi selecionado via edital como o “responsável pela organização das chamadas públicas de projetos de restauração ecológica e também terá a atribuição de receber os recursos do BNDES e de outras instituições e repassá-los aos projetos selecionados, bem como acompanhar as atividades e resultados”, aponta o portal do banco de fomento.