BNDES financia investimento de R$ 35,7 milhões no saneamento básico de Jaú

O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) apoiará, com financiamento de R$ 35,7 milhões, melhorias nos sistemas de abastecimento de água e esgoto de Jaú, município com 150 mil habitantes no interior paulista. O valor equivale a 95% do plano de investimentos na modernização e expansão dos sistemas e será concedido à Águas de Jahu, sociedade de propósito específico que tem como controladora o Grupo Saneamento Ambiental Águas do Brasil S.A (Saab).

A Águas de Jahu é a concessionária responsável pelo serviço desde 2015.

As intervenções incluem o acréscimo de quatro quilômetros e a substituição de oito quilômetros dos cerca de 900 quilômetros que compõem a rede de distribuição de água. Também faz parte do plano a perfuração de três poços e a construção de três reservatórios, além da modernização de umas das estações de tratamento de água.

O município já atende 100% da população com água tratada e tem como objetivo a manutenção deste porcentual frente ao crescimento da cidade.

O projeto vai viabilizar também 2.400 novas ligações de esgoto, além de acrescer quatro quilômetros e renovar um quilômetro na rede de esgotamento do município.

Hoje, o município conta com 750 quilômetros de rede coletora, quatro estações de tratamento de esgoto (ETEs) e 21 estações elevatórias de esgoto (EEEs). O índice de coleta na cidade é de 100% e o índice de tratamento é de 99%.

O projeto também contempla melhorias operacionais que visam a redução do índice de perdas, diminuição da intermitência no abastecimento e modernização do sistema de abastecimento de águas. A perspectiva é que 80% dos recursos sejam aplicados no sistema de abastecimento de água, 13% no sistema de esgoto e 7% em outros investimentos.