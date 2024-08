Blue Origin conclui oitava viagem de turismo espacial - O Liberal

A Blue Origin, empresa espacial do bilionário Jeff Bezos, fundador da Amazon, levou nesta quinta-feira, 29, seis pessoas para o espaço em mais uma viagem de turismo suborbital. O lançamento do voo tripulado ocorreu de uma base do oeste do Texas, segundo informou a empresa.

Embora tenha sido o oitavo voo levando passageiros, o programa New Shepard já realizou 26 partidas. Contando a tripulação de hoje, a New Shepard já levou 43 pessoas ao espaço.

As seis pessoas que foram ao espaço na NS-26 nesta quinta-feira são Nicolina Elrick, Rob Ferl, Eugene Grin, Dr. Eiman Jahangir, Karsen Kitchen e Ephraim Rabin.

Ao ir para o espaço nesta quinta, a estudante Karsen Kitchen entrou para a história como a mulher mais jovem a cruzar a linha de Kármán. A linha de Kármán é uma fronteira imaginária situada 100 quilômetros acima do nível do mar, que serve para definir a separação entre a atmosfera terrestre e o espaço exterior.

Já Rob Ferl, um especialista reconhecido internacionalmente no campo da biologia espacial, se tornou o primeiro pesquisador financiado pela NASA a conduzir um experimento como parte de uma tripulação espacial suborbital comercial.

O lançamento

Segundo informações divulgada pela Blue Virgin, a decolagem ocorreu às 8h07 no horário local (10h07 no horário de Brasília). O tempo total da missão foi de 10 minutos e oito segundos.

A cápsula com a tripulação atingiu o seu ápice ao chegar a 105 km de altitude e a velocidade atingida foi de 3.602 km/h. Veja abaixo o vídeo completo do lançamento.