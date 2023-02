Blocos Pinga Ni Mim e Lua Vai animam o carnaval de SP nesta segunda-feira

O carnaval de São Paulo continua nesta segunda-feira, 20, com mais de 40 blocos na capital. Os mais populares contemplam o sertanejo, no Pinga Ni Mim, os hits inesquecíveis da década de 90, no Vou de Táxi, pagode antigo no bloco Lua Vai e uma homenagem às obras de Gilberto Gil com muito samba e baião no bloco Filhos de Gil, em Pinheiros.

Sem shows de grandes artistas famosos, a segunda-feira terá ainda sons de estilos diferentes dos tradicionais, como punk no Bloco 77, música emo no Bloco Emo, que ocorre em Tucuruvi, na zona norte, e reggae no Bloco Jah É. Além disso, a capital paulista terá marcantes blocos LGBTQIA+ com o Bloco Siriricando e o Bixa Pare, e um bloco dedicado aos gatos no Acadêmicos do Gato Mia.

Confira a seguir uma lista com blocos que estão entre os destaques dos grupos que desfilam nesta segunda-feira nas ruas e avenidas paulistanas, com informações de hora, percurso, estilo e público informadas pelas agremiações:

– Bloco Jah É: concentração às 13h na rua Cel. Tristão (Freguesia do Ó /Brasilândia), com reggae. Público geral.

– Bloco Lua Vai: concentração às 12h na Av. Marquês de São Vicente (Barra Funda), com pagode dos anos 90. Público adulto.

– Bloco Me Lembra Que Eu Vou: concentração às 9h na R. Henrique Schaumann (subprefeitura Pinheiros) com axé e samba. Público geral.

– Bloco Filhos de Gil: concentração às 11h na Av. Faria Lima (subprefeitura Pinheiros) com ritmos como ijexá, samba e baião. Público geral.

– Bloco Emo: concentração às 13h na Av. Luis Dumont Villares (Santana/Tucuruvi) com muita música emo. Público geral.

– Forrozin: concentração às 11h na Av. Ipiranga (subprefeitura da Sé) celebrando a música nordestina. Público geral.

– O Espetacular Bloco da Charanga do França: concentração às 9h na R. Imaculada Conceição (subprefeitura da Sé) com samba e marchinhas. Público geral.

– Bloco Siriricando: concentração às 14h na R. Santa Isabel (subprefeitura da Sé) com marchinhas. Público adulto.

– Bloco 77 – Os Originais do Punk: concentração às 14h na R. Barra Funda com música Punk. Público geral.

– Unidos do Swing: concentração às 13h na rua José Bonifácio (subprefeitura da Sé) com jazz. Público geral.

– Bloco Bixa Pare: concentração às 12h na rua Senador Paulo Egídio (subprefeitura da Sé) com pop, funk e axé. Público adulto.

– Bloco Vou de Táxi: concentração às 12h na Av. Pedro Álvares Cabral (subprefeitura Vila Mariana) com sons dos anos 90 e 2000 como Banda Eva, Charlie Brown Jr. e Sandy e Junior. Público geral.

– Bloco Pinga Ni Mim – concentração às 13h na Av. Pedro Álvares Cabral (subprefeitura Vila Mariana) com sertanejos clássicos de Leandro e Leonardo aos hits de Maiara e Maraísa. Público geral.