Biden anunciará na COP-27 mais investimentos em Fundo de Adaptação Climática

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, irá anunciar nesta sexta-feira, 11, em conferência da COP-27, novas iniciativas para enfrentar as mudanças climáticas. Entre as novidades, estão os novos investimentos para o Fundo americano de Adaptação Climática, que irão dobrar para US$ 100 milhões, e a aplicação de mais US$ 150 milhões para o Plano de Emergência do Presidente para Adaptação e Resiliência (Prepare) pela África.

Segundo comunicado da Casa Branca, Biden também anunciará o lançamento de uma nova iniciativa para apoiar o Egito na implementação de novas fontes de energia eólica e solar que possam gerar 10 gigawatts, ao passo que desativa fontes de gás natural, que, segundo a nota, geravam metade da energia.

As novas medidas também incluem novas iniciativas para apoiar países em desenvolvimento na emissão de títulos verdes e aprofundar seus mercados financeiros sustentáveis.

Outro destaque será o “Fundo de Equidade de Gênero Climático”, um mecanismo de acesso ao financiamento de povos indígenas, informa o comunicado.