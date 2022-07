BHP deveria fazer a coisa certa: aceitar o resultado, diz Goodhead

O advogado do escritório britânico PGMBM, Tom Goodhead, disse nesta sexta-feira, 8, esperar que a BHP aceite a decisão da Justiça britânica de julgar a tragédia de Mariana. “A BHP deveria fazer a coisa certa: aceitar o resultado”, disse quando questionado pelo Broadcast sobre a sinalização dada pela mineradora de que pretende recorrer do processo. Para a companhia, o Brasil deveria ser o único país a julgar o caso.

Para Goodhead, a decisão no Reino Unido hoje já considera os danos que a operação trouxe para o Brasil. “Se não fizer isso (aceitar o processo), eu vou ficar nervoso”, disse durante coletiva de imprensa que ocorre neste momento a partir de Londres. Outros advogados presentes à conferência acrescentaram que o escritório britânico, de qualquer forma, esta se preparando para um contra-ataque da empresa.

Goodhead disse ser curioso é que vítimas que já assinaram decisões de baixo valor no Brasil, mas que juízes da Corte de Apelação da Inglaterra entenderam é que as indenizações, principalmente as de R$ 1.000,00, ficaram aquém do desejado e que podem continuar a buscar a justiça na Inglaterra.