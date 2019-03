Bell Marques estreia no carnaval de São Paulo

O bloco Vumbora, do cantor e compositor Bell Marques, desfila neste sábado, 9, último fim de semana de festa pós carnaval, em frente ao Parque do Ibirapuera, zona sul de São Paulo. Segundo a organização, a expectativa de público para o evento da tarde deste sábado é de 500 mil pessoas.

A concentração aconteceu desde as 13 horas na Avenida Pedro Álvares Cabral, em frente ao Obelisco do Ibirapuera e o cortejo seguirá em direção ao Monumento às Bandeiras.

Um dos cantores mais queridos do carnaval de Salvador, arrastando, ano após ano, uma multidão de fãs apaixonados, desembarca pela primeira vez na folia de São Paulo.

Em um desfile programado para mais de 4 horas, o ex- vocalista do Chiclete com Banana promete trazer para avenida a turnê “Só As Antigas”.

Para alegria dos fãs, além dos clássicos como Cara Caramba, Sou Camaleão, Gritos de guerra, o compositor que celebra em 2019 40 anos arrastando multidões em trios elétricos, apresenta em sua estreia em São Paulo as músicas Vou te amar o ano inteiro , B de Bel e Cabelo Raspadinho, entre outras.