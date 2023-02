Cotidiano Bebê de 27 dias morre após ser estuprada em Araruama, no Rio; pai é preso

Uma bebê de apenas 27 dias morreu após ser estuprada pelo próprio pai, em Araruama, na Região dos Lagos do Rio. O homem foi preso pela Polícia Civil no sábado, 11, durante o enterro da criança. Um laudo do Instituto Médico-Legal (IML) confirmou o crime.

Em depoimento aos agentes da 118.ª DP (Araruama), o homem alegou que a bebê passou mal enquanto dormia com ele, na noite de quinta-feira da semana passada. Ainda segundo a versão do pai do acusado, ele tentou acalmá-la, mas ela acabou morrendo.

Uma perícia do IML, contudo, constatou que a bebê morreu “em função de uma penetração ocorrida em suas partes íntimas, o que causou grande laceração em seu frágil corpo”. Por causa disso, o pai da criança foi preso por estupro de vulnerável, qualificado por morte.

A mãe da criança também prestou depoimento, mas foi liberada. O homem foi encaminhado ao sistema prisional no domingo.