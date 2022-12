Beatificação e canonização na Igreja Católica

No último dia 10 de dezembro, a estudante cristã Isabel Cristina, brutalmente assassinada em 1982 em Juiz de Fora (MG), foi beatificada pela Igreja Católica. Em outubro, outra jovem brasileira também passou pelo mesmo reconhecimento pela Igreja: a cearense Benigna Cardoso da Silva.

O historiador especialista em religião católica e professor da PUC (Pontifícia Universidade Católica) de Minas Gerais, Rodrigo Coppe, ajuda a entender o que é beatificação e qual o processo para a canonização de santos.

Isabel Cristina, beatificada no último dia 10, tinha uma trajetória de fé junto à Igreja Católica – Foto: Reprodução

De acordo com Coppe, a beatificação é uma das etapas de reconhecimento da Igreja Católica em relação à santidade de uma pessoa, enquanto a canonização é o estágio final, quando ela de fato é entendida como santa. “A beatificação é um momento de um processo muito longo de reconhecimento pela instituição católica de um santo”, diz.

Para se tornar um beato, é preciso comprovar que a pessoa foi intercessora de um milagre divino ou vítima de um martírio (quando passa por um grande sofrimento ou é morta em consequência da sua adesão à fé), como foi o caso de Isabel e de Benigna. Já para ser reconhecido como um santo, é necessário mais de um milagre comprovado.

“Para a Igreja Católica, em linhas gerais, é considerado um milagre todo acontecimento sobrenatural, ou seja, que não pode ser explicado pela ciência natural, de causa e efeito”, explica Coppe.

RECONHECIMENTO

Segundo o especialista, o processo de reconhecimento de uma pessoa como santa começa a partir do momento em que a comunidade em que ela vive ou viveu a reconhece por sua fé católica, compaixão e caridade. “Ela é indicada então pela própria comunidade ou por um padre ao bispo da região para que sua fama católica seja investigada”, diz.

Após uma primeira investigação sobre a veracidade dos fatos que mostram que a pessoa se destaca como uma cristã de excelência, o bispo entra com um pedido oficial de reconhecimento da pessoa como santa na Congregação para as Causas dos Santos, do Vaticano.

A partir do momento em que são comprovadas as suas virtudes e/ou milagres, ela recebe títulos de reconhecimento por isso – em casos de beatificação e canonização, o próprio papa se pronuncia, reconhecendo aquela pessoa por sua fé e sua atuação na comunidade que condiz com os preceitos católicos.

Se afirmada como santa pela Igreja Católica, a pessoa será reconhecida e cultuada como agente da fé pelo Vaticano e pelas igrejas espalhadas em todo mundo. Já os beatos costumam ser reconhecidos e cultuados em nível regional na comunidade e no país em que viveram.

“Vale lembrar ainda que existem aqueles que nós chamamos de ‘santos do povo’, que são pessoas que são reconhecidas e cultuadas localmente pela comunidade católica, mas que não passaram ainda pelo processo de reconhecimento pela instituição”, acrescenta Coppe.

BRASILEIROS

São 37 os santos brasileiros – nesta conta, são considerados todos os santos que viveram no Brasil, mesmo que tenham nascido em outros países. A primeira personalidade a ser considerada uma santa brasileira foi Amabile Lucia Visintainer (1865-1942), a religiosa Madre Paulina, canonizada por João Paulo II em 19 de maio de 2002. Nascida na Itália, a freira passou a maior parte da vida no Brasil – atuou em Santa Catarina e em São Paulo, onde morreu no bairro do Ipiranga.

A mais recente canonização de uma brasileira foi a de Santa Dulce dos Pobres. A baiana Maria Rita de Souza Brito Lopes Pontes, Irmã Dulce dos Pobres, morreu em 1992 aos 77 anos e foi canonizada pelo papa Francisco em outubro de 2019.

Segundo a instituição Obras Sociais Irmã Dulce, por volta de 1927, aos 13 anos de idade, a adolescente começou a atender doentes no portão de casa. O local ficaria conhecido mais tarde como “A Portaria de São Francisco”.

Entenda as diferenças dos títulos

Servos de Deus

Pessoas que já possuem suas causas de beatificação oficialmente abertas e estão na fase diocesana do processo.

Veneráveis

Pessoas que já tiveram algumas de suas virtudes reconhecidas pela Igreja, recebendo o título de veneráveis.

Beatos

Pessoa que comprovadamente foi intercessor de um milagre ou sofreu um martírio.

Canonizado

Pessoa que tem mais de um milagre comprovado e por isso se torna santa.