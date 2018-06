BB e BID anunciam primeira fase de parceria para financiamentos verdes

O Banco do Brasil (BB) e o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) anunciaram nesta terça-feira, 26, a execução da primeira fase de uma parceria para financiamentos verdes. Os recursos serão aplicados nas áreas de direitos humanos e risco socioambiental, finanças verdes, e mensuração de impactos econômicos, sociais e ambientais de crédito. O objetivo, segundo explica o BB em comunicado, é incentivar investimento privado na mitigação e modelos de negócios sustentáveis e de baixo carbono.

Com base em metodologia desenvolvida pela Federação Brasileira de Bancos (Febraban), a carteira de negócios verdes do BB apresentou um saldo de R$ 197 bilhões ao final de 2017.

“As finanças verdes representam uma oportunidade de negócio com múltiplos benefícios, desde geração de receita ao uso mais eficiente dos recursos naturais. Nesse sentido, os bancos têm um papel chave na propagação desta agenda porque sua atuação ajuda a criar o entorno que favorece os investimentos de longo prazo necessários. Acreditamos que esta parceria com o Banco do Brasil corresponde a uma parte importante das necessidades de investimento verde no Brasil”, disse Maria Netto, especialista em Mercado Financeiro do BID.