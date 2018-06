Batida durante ultrapassagem mata 5 em Irapuã

Cinco pessoas morreram numa colisão frontal entre dois carros, no final da noite deste sábado (2), na rodovia Roberto Mário Pedrosa (SP-379), em Irapuã, interior de São Paulo. A rodovia tem pista simples e um carro tentava ultrapassar um caminhão, quando bateu de frente em outro, que vinha em sentido contrário. O motorista do caminhão jogou o veículo para fora da pista na tentativa de evitar o acidente e acabou batendo em uma árvore.

Foto: Arquivo Pessoal / Reprodução

De acordo com a Polícia Rodoviária Estadual, um carro com placas de Bebedouro tentou a ultrapassagem em local de pouca visibilidade, no km 39, causando o acidente.

Cinco ocupantes dos dois carros morreram no local – o segundo automóvel era de Tabapuã, também no interior. Os corpos foram levados para o Instituto Médico Legal (IML) de Catanduva. A identidade das vítimas não tinha sido divulgada até a tarde deste domingo, 3.

Outros dois ocupantes dos automóveis ficaram gravemente feridos e foram levados para o Hospital Padre Albino, em Catanduva. O hospital não informou o estado de saúde das vítimas. O motorista do caminhão teve ferimentos leves e foi atendido no pronto-socorro de Irapuã.

A Polícia Civil abriu inquérito para apurar as causas do acidente. Uma perícia foi realizada nos veículos e no local do acidente.