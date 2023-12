Cotidiano Bar famoso no centro de SP é atacado por suspeito de furto com pedradas

Localizado em uma das esquinas mais famosas no centro de São Paulo, o Bar Brahma foi alvo de um ataque a pedradas no fim da tarde deste domingo, 3, como mostram vídeos feitos por moradores da região. Um carro, que estava estacionado na frente do estabelecimento, também foi depredado.

Conforme a Secretaria da Segurança Pública (SSP), a confusão começou após um suspeito de tentar furtar um cliente em frente ao estabelecimento ser agredido. O apedrejamento do bar, ainda segundo a pasta, teria ocorrido em resposta a isso. Não houve registro de feridos pelo bar.

De acordo com vídeos gravados por testemunhas, ao menos dez pessoas podem ser vistas na confusão, a maioria homens. Alguns deles atiram pedras contra o bar, enquanto um dos envolvidos chega a usar um banco de bicicleta para quebrar o vidro de um carro estacionado.

Em resposta, seguranças do bar também atiram pedras contra o grupo. A confusão ocorreu por volta de 17h. O Bar Brahma fica localizado na região da República, em uma esquina entre as avenidas Ipiranga e São João, endereço que foi retratada na música Sampa, de Caetano Veloso.

‘Infelizmente, não é uma situação nova na região’

Com o ataque, alguns comerciantes da região chegaram a fechar as portas por precaução no fim da tarde. “Infelizmente, não é uma situação nova na região do centro, mas o que chama a atenção é ser um endereço mais conhecido”, diz Cândido Prunes, presidente do Conseg São Paulo Centro.

“São invasões constantes na Santa Ifigênia, furtos na República, gangues que assaltam motoristas de automóveis na Avenida Rio Branco”, exemplica. Segundo ele, a situação piorou após o que ele chama de “transbordamento” da Cracolândia, itinerante desde o ano passado.

“Hoje o problema não está mais limitado a uma região. Existe o fluxo, que é o núcleo de pessoas que consomem droga ao ar livre, mas há também, em torno desse fluxo, uma quantidade enorme de criminosas, pessoas que praticam delitos e aproveitam dessa desordem urbana”, afirma Prunes.

Até o momento não foi localizado registro da ocorrência do ataque ao Bar Brahma, segundo a Secretaria da Segurança Pública. A pasta afirma que policiais civis do 3° DP (Campos Elíseos) foram até o local nesta segunda-feira, 4, para solicitar as imagens de segurança e orientar os proprietários a fazerem o registro da ocorrência.

Bar diz que se mantém ‘mais vivo do que nunca’

Em nota, o Bar Brahma afirmou que “se mantém mais vivo do que nunca, combatendo desilusão com esperança e cultura”. “Resistência também depende de as pessoas ocuparem os espaços da cidade”, disse. Segundo a assessoria do estabelecimento, foi registrado um boletim de ocorrência sobre o caso. Não houve relato de feridos.

Dados da Secretaria da Segurança Pública (SSP) apontam que, de janeiro a outubro deste ano, 9.564 furtos foram registrados pelo 3º DP, alta de 8% na comparação com os 8.848 casos registrados no mesmo período do ano passado. Ao mesmo tempo, os roubos apresentaram queda de 6,2%: foram de 5.477 para 5.839 nos mesmos recortes.