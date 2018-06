Bar de SP nega que esfaqueamento tenha ocorrido nas suas dependências

O Bar Bella Jaú, na Vila Madalena, zona oeste de São Paulo, nega que tenho ocorrido no estabelecimento o esfaqueamento de dois homens. Um cliente teria se irritado quando a namorada recebeu uma cantada e partiu para a briga com o rapaz que a flertou e seu amigo – ferindo os dois.

A Polícia Militar (PM) e a Associação de Bares da Vila Madalena afirmaram que o crime ocorreu no estabelecimento. A reportagem havia entrada em contato com o bar no domingo, 3, mas ninguém quis comentar o caso. O caso foi registrado no 14.º DP, em Pinheiros (zona oeste).