Banqueiro bilionário e esposa são encontrados mortos em casa no Guarujá (SP)

O empresário José Bezerra de Menezes Neto, conhecido como Binho Bezerra, 67 anos, e sua mulher, de 62, foram encontrados mortos na manhã deste sábado, 9, em um condomínio no Guarujá, no litoral de São Paulo. Um cachorro também foi encontrado morto.

Uma perícia foi realizada no local e o caso está sendo investigado pela Delegacia de Polícia do Guarujá. Em nota, a Secretaria da Segurança Pública de São Paulo informou que o filho do casal acionou a Polícia Militar, que preservou o local da ocorrência. A suspeita é de que as mortes possam ter sido causadas por um vazamento de gás.

Também em nota, a prefeitura do Guarujá informou que o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado por volta das 11h30 para atender a uma ocorrência em um condomínio na Praia de São Pedro. No local, a equipe encontrou o casal já sem vida.

Binho Bezerra apareceu na última lista de bilionários da revista Forbes, divulgada em dezembro de 2022, com um patrimônio avaliado em R$ 1,55 bilhão, na 205.ª posição do ranking dos mais ricos do Brasil. De acordo com a revista, Binho Bezerra é integrante da terceira geração de controladores do Banco Industrial e Comercial do Ceará (BicBanco), hoje CCB Brasil, que foi vendido ao China Construction Bank por R$ 1,62 bilhão, em 2013. Fundada em Juazeiro do Norte (CE), a instituição teve ações negociadas na Bolsa de Valores até 2015.

Pelas redes sociais, o governador do Ceará, Elmano de Freitas (PT), lamentou as mortes do empresário e da mulher.

O governador em exercício, deputado Evandro Leitão (PDT), que assumiu o cargo devido à viagem de Elmano à China, também usou as redes sociais para prestar solidariedade à família do empresário.

Binho Bezerra era filho do ex-prefeito de Juazeiro do Norte Humberto Bezerra e sobrinho do ex-governador do Ceará Adauto Bezerra.