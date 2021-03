Bancos fecham nos feriados antecipados de SP, mas datas de contas são mantidas

O prefeito de São Paulo, Bruno Covas (PSDB), anunciou na quinta-feira passada, 18, que a cidade de São Paulo irá antecipar feriados municipais com o objetivo de reduzir a circulação das pessoas em meio a um cenário de alta de casos de covid-19. Somados com o fim de semana e a Páscoa, a capital paulista terá dez dias seguidos de recesso.

Atentos às necessárias medidas de prevenção, os bancos, visando a contribuir com o poder público, irão dar prioridade ao atendimento por seus canais digitais nas localidades em que houver a antecipação de feriados ou com restrições mais rigorosas de isolamento social.

Serão antecipados os feriados de Corpus Christi de 2021 e 2022, da Consciência Negra de 2021 e 2022, além do aniversário da cidade de 2022 para os dias 26, 29, 30 e 31 de março e 1° de abril de 2021.

Confira os feriados antecipados em São Paulo:

26 de março – sexta-feira – feriado antecipado

27 de março – sábado

28 de março – domingo

29 de março – segunda-feira – feriado antecipado

30 de março – terça-feira – feriado antecipado

31 de março – quarta-feira – feriado antecipado

1º de abril – quinta-feira – feriado antecipado

2 de abril – sexta-feira – Paixão de Cristo

3 de abril – sábado

4 de abril – domingo – Páscoa

“Os bancos recomendam a seus clientes e a população em geral concentrar, ao máximo, suas atividades bancárias via aplicativo de celular e internet, pelo atendimento telefônico e nos caixas eletrônicos, nas salas de autoatendimento das agências e caixas 24 horas”, disse, em nota, a Federação Brasileira de Bancos (Febraban).

Ainda segundo a entidade, observados os decretos e legislações locais dessas cidades, bem como a regulamentação federal que rege o funcionamento do setor bancário, haverá, em caráter excepcional, atendimento presencial e contingenciado, mediante triagem, controle e adoção de rígidos protocolos sanitários, em especial para os casos de recebimento de benefícios sociais, pagamento de salários, aposentadorias e pensões àqueles que não têm acesso a canais digitais ou remotos.

As datas de vencimento de contas, boletos e tributos estão mantidas. “Os bancos, por iniciativa própria, não podem alterar essas datas, pois observam as condições contratuais com os emissores dos boletos e as normas de liquidação e compensação de pagamentos do Banco Central. Todas poderão ser pagas pelos canais digitais ou nos caixas automáticos, sem a necessidade de deslocamento às agências bancárias”, afirmou.

Desta forma, quem deixar para pagar alguma conta em alguma data que teve feriado antecipado, deve usar os canais digitais ou caixas eletrônicos. A Febraban ressalta a importância da utilização dos canais digitais para atendimento dos serviços bancários a fim de evitar a concentração de pessoas nas agências.

Bolsa de Valores mantém calendário de funcionamento

Apesar da antecipação de feriados na capital paulista, em razão da pandemia da covid-19, a Bolsa de Valores brasileira, a B3, afirma que manterá o calendário original de funcionamento. Apenas em 2 de abril, feriado já estipulado anteriormente de Paixão de Cristo, não haverá pregão no dia.

“Em virtude da divulgação pela Prefeitura do Município de São Paulo da decisão de antecipar o calendário de feriados municipais (Decreto 60.131/2021), a B3 afirma que manterá, inclusive no tratamento previsto para as datas originais dos feriados municipais, o calendário que consta do Ofício Circular 150/2020-PRE, de 17 de novembro do ano passado, complementado pelo Ofício Circular 003/2021-PRE, de 21 de janeiro deste ano. Assim, a B3 reforça que nos dias 26, 29, 30 e 31 de março, assim como 1º de abril, haverá atividades de registro, negociação, depósito centralizado, compensação, liquidação e de infraestrutura para financiamento”, disse, em nota.