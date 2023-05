Cotidiano Balão cai sobre avião que abastecia no Aeroporto Santos Dumont, no Rio

Um balão caiu na manhã deste domingo, 14, na pista do Aeroporto Santos Dumont, na região central do Rio. O artefato pegou fogo assim que tocou o solo, depois de colidir com um avião da companhia aérea Azul estacionado que estava em processo de reabastecimento. A equipe de bombeiros agiu rapidamente e não houve maiores danos.

Vídeos nas redes sociais mostram o momento do incidente e a ação rápida dos bombeiros. O balão tinha a inscrição “mãe”, mas essa tentativa de “homenagem” pelo Dia das Mães é crime. De acordo com a Lei 9.605, de 12 de fevereiro de 1998, “fabricar, vender, transportar ou soltar balões que possam provocar incêndios nas florestas e demais formas de vegetação, em áreas urbanas ou qualquer tipo de assentamento humano” é passível de detenção de um a três anos, além de multa.

No fim do mês passado, o Corpo de Bombeiros do Rio lançou a campanha “Balão Mata”, alertando sobre os perigos da prática. Todas as quartas-feiras, a corporação tem publicado em suas redes sociais vídeos reais de acidentes provocados por essa prática.

Levantamento do Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa) da Força Aérea Brasileira (FAB) mostrou que cerca de 100 mil balões são soltos a cada ano no País. O Rio é um dos Estados em que a prática é mais disseminada.

No fim de semana passado, outro balão caiu no Santos Dumont, o que provocou o atraso na aterrissagem de pelo menos um voo que se aproximava do aeroporto carioca.