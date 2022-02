Balão cai no aeroporto de Guarulhos e suspende atividades por nove minutos

Um balão caiu no Aeroporto de Guarulhos, na região metropolitana de São Paulo, na manhã deste domingo, 20. O objeto chegou a atingir uma aeronave da Gol que estava em procedimento de embarque. As operações no local foram interrompidas por nove minutos. Não houve feridos.

O balão era decorado com o logo do SBT e desenhos de personagens antigos de um programa humorístico da emissora.

A concessionária que administra o Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos, informou que identificou a queda de um balão no pátio às 8h40.”A operação no local foi paralisada e as equipes da concessionária atuaram para recolher o material. A rápida atuação para a retirada do balão não provocou interferência ou gerou riscos nas operações, que foram normalizadas às 8h49.”

Ainda em nota, a concessionária ressaltou que soltar balões no Brasil é crime. “Por mais que no Brasil a soltura de balões seja crime, ainda é frequente esse tipo de prática. Em 2020, a concessionária contabilizou mais de 33 ocorrências com balões. Em 2021, foram 44 registros.”

A Gol também se manifestou sobre a queda do balão. “A GOL informa que, na manhã deste domingo (20), um balão caiu no Aeroporto de Guarulhos, próximo da aeronave que estava em processo de embarque do voo G3 7682 (Guarulhos-Buenos Aires). As equipes de solo do aeroporto e de manutenção da GOL atuaram com agilidade para a retirada do balão, garantindo a segurança dos passageiros e de todos os envolvidos na operação. A empresa informa ainda que a aeronave não sofreu danos e foi liberada para seguir com o voo programado.”

A Companhia reforçou que “soltar balão é crime e põe em risco o espaço aéreo, já que os balões podem colidir com aeronaves, enroscar nas turbinas dos aviões, provocar incêndios ou até mesmo cair na pista sobre aeronaves em abastecimento.”

O SBT também se manifestou por meio de nota e negou ter qualquer relação com o balão que carregava um logo antigo da emissora: “O SBT esclarece que o balão que caiu nesse domingo no Aeroporto de Guarulhos não tem qualquer relação com a empresa. A emissora não apoia a soltura de balões e espera que as autoridades apurem a responsabilidade do fato.”