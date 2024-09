Balão atinge casa onde família celebrava aniversário: 'Desespero; caiu perto do botijão' - O Liberal

Um balão caiu em cima do telhado de uma residência no bairro Tarumã, em Curitiba, no Paraná, na noite de sábado, 31, durante a realização de uma festa de família. Apesar do desespero, as pessoas presentes conseguiram apagar o fogo. Ninguém se feriu.

O incidente aconteceu por volta das 20h30, quando parte dos trinta convidados já deixava a casa da tia do professor da instituição de ensino Isulpar Marcelo Augusto Toigo, de 37 anos. Era a comemoração do aniversário de 86 anos da avó de Toigo.

“O balão caiu no telhado, atingindo a parte dos fundos da casa e também chegando perto do botijão de gás. A primeira preocupação era apagar todo o fogo, principalmente porque estava próximo de um tecido que havíamos colocado para fazer sombra durante o dia do aniversário da minha avó”, disse ele ao Estadão.

“O balão pegou fogo a centímetros deste tecido. Também, por estar próximo do botijão de gás, era outro receio na hora”, acrescentou. Toigo conta que avistou o balão caindo quando gritou para alertar a todos que ainda estavam presentes na residência.

“Ficamos em desespero. Minha avó já tinha ido embora. Na verdade, todos praticamente já estavam indo, quando avistei o balão. Chamei todos, mas percebemos que o balão vinha em direção à casa, caindo no telhado. Pegamos baldes com água, pois não estávamos achando a mangueira”, relatou.

O Corpo de Bombeiros foi acionado, mas as pessoas conseguiram apagar as chamas rapidamente. Desta forma, a corporação não precisou vir ao local.

“O medo era de chegar perto do botijão de gás e acontecer algo pior e também de o fogo se alastrar pela casa. Por mais que aparentava ser pequeno, não sabíamos se havia líquido inflamável nele”, continuou o morador.

Toigo disse que conseguiu pegar uma das partes do balão, onde encontrou as escritas T.A.M., além de outras palavras não legíveis. Segundo ele, este material poderá ajudar a chegar até a procedência do balão. “Acredito que ajude sim. Vou, inclusive, abrir um boletim de ocorrência sobre a queda do balão”, afirmou ele.

Soltar balões é crime?

Considerada uma das principais causas de incêndios florestais, soltar balões é um crime ambiental previsto em lei desde 1998, que pode chegar a três anos de detenção.

– Fabricar, vender, transportar e soltar balões é crime previsto no artigo 42 da Lei 9.605/98. A pena é de prisão de um a três anos ou multa.

– Os responsáveis também podem responder por atentar contra a navegação aérea, conforme o artigo 261 do Código Penal, segundo o governo.

Quais os riscos de soltar balões?

– Além do risco de incêndios, eles podem carregar itens de fogos de artifícios na base e provocar explosões perto de residências, florestas, empresas e veículos;

– Quando o balão sobe, é carregado por correntes de ar e levado para locais imprevisíveis, colocando em risco o tráfego aéreo e milhares de passageiros que voam todos os dias;

– Os balões também ameaçam o ambiente e destroem a fauna e a flora quando caem nas matas.