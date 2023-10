Bairros da zona oeste de SP voltam a registrar queda de energia nesta quarta-feira

A zona oeste de São Paulo voltou a ter problemas no fornecimento de energia no início da tarde desta quarta-feira, 4. Foi a segunda vez em duas semanas que bairros da região tiveram queda de luz. Em comunicado, a Enel, concessionária responsável pela distribuição de energia na região, informou que o problema desta quarta afetou “alguns clientes” e que já foi resolvido.

A empresa não informou o motivo da interrupção do serviço notada em bairros como Vila Madalena, Pinheiros e Sumarezinho. “A Enel Distribuição São Paulo informa que devido a uma falta de energia momentânea na região alguns clientes foram afetados. O fornecimento de energia já está normalizado”, limitou-se a informar, por volta das 14h.

Em 20 de setembro, um problema registrado em uma subestação já havia provocado falta de energia em alguns bairros da zona oeste. Na ocasião, toda a Cidade Universitária da USP, no Butantã, também ficou sem luz por cerca de trinta minutos. A Enel informou que parte da região metropolitana e até mesmo bairros das regiões norte e sul da cidade haviam sido impactados.

Para falar com a Enel

Quem tiver problemas com fornecimento de energia pode entrar em contato diretamente com a Central de Relacionamento da Enel São Paulo. O telefone é o 0800 72 72 120. Também é possível falar com a central de emergência pelo 0800 72 72 196.

Para deficientes auditivos, o telefone é o 0800 77 28 626. Salve também a ‘Elena’ nos contatos (21 99601-9608), assim é possível conseguir realizar serviços. Ela consegue ajudar a registrar falta de luz, solicitar segunda via, consultar débitos e também tirar dúvidas sobre outros serviços.