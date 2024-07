Bairro tem ruas com nomes de novelas: você conhece todas?

Rua Laços de Família, Rua Salve Jorge, Rua Rei do Gado, Rua Torre de Babel, Rua Indomada, Rua Flor do Caribe… Esta semana, um bairro de Feira de Santana, na Bahia, viralizou no X, antigo Twitter, por ter ruas batizadas com nomes de novelas brasileiras famosas. De acordo com o banco de dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), que tem como base o Censo 2022, os nomes das ruas são oficiais.

O bairro se chama Gabriela, em alusão à telenovela de Walter George Durst, inspirada na obra de Jorge Amado de mesmo nome. A produção foi exibida na Rede Globo pela primeira vez em 1975, mas ganhou uma nova versão em 2012, escrita pelo autor Walcyr Carrasco.

De acordo com a prefeitura de Feira de Santana, a região só foi pavimentada em 2018 e as ruas com nomes de novelas, no centro do bairro, foram as primeiras a passarem por este processo. Diversos logradouros com nomes de novelas constam no banco de dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), que tem como base o Censo 2022.

A maioria são produções da Rede Globo, como Rua Avenida Brasil, Rua Que Rei Sou Eu, Rua Sinhazinha e Rua Torre de Babel. Mas há também nomes da TV Record, como a Rua Genesis, em homenagem à novela de mesmo nome exibida pela emissora.

Na postagem no X, que faz parte de um fio – nome dado a uma série de tweets sobre um mesmo tema, neste caso, rua com nomes curiosos – mais de 390 pessoas comentaram e 2 mil compartilharam o fato curioso. “O tanto de confusão que uma rua chamada Avenida Brasil deve causar na cabeça da galera?. Parabéns a quem teve essa brilhante ideia”, comentou um internauta.

De acordo com o banco de dados do IBGE, as ruas com nomes de novela não são as únicas com nomeação curiosa no bairro. Consta na lista a Rua Marrom Glace e a Rua Olhos Claros, além de logradouros batizados em homenagem a times de futebol, como a Rua Corinthians e a Rua Flamengo.

Uma boa parte da região também tem nomes comuns, com nomes de personalidades famosas, por exemplo. Como mostrou o Estadão, no Brasil, o mais comum é que ruas e avenidas recebam nomes em homenagem a pessoas muito conhecidas, que fizeram parte do cenário político, religioso, científico e artístico do País ou da região.

Quais são as regras para nomear uma rua?

Qualquer pessoa pode propor um nome para uma rua ou avenida, mas a denominação oficial só pode ser feita pela Câmara Municipal ou pelo Poder Executivo.

É comum que bairros irregulares tenham nomes não oficiais escolhidos pelos habitantes. Em muitos casos, quando essas regiões são regulamentadas, os nomes já estão tão populares que são mantidos pelos órgãos oficiais. Este pode ser o caso do bairro Gabriela.

A reportagem do Estadão tentou contato com a Câmara Municipal de Feira de Santana para confirmar se os nomes das ruas do bairro Gabriela já são regulamentadas por lei ou decreto, mas não conseguiu contato.