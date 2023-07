Bagunça em cadastros prejudicou combate à fome e à pobreza no País, avalia Haddad

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse que a “bagunça” nos cadastros deixados pela gestão anterior prejudicou o combate à fome e à pobreza no Brasil. Em entrevista ao jornalista Kennedy Alencar, da RedeTV!, Haddad comentou sobre o retorno do País ao mapa da fome e ponderou que com o novo tamanho do Bolsa Família, que tem verba de R$ 170 bilhões para este ano, será possível reverter a situação.

Haddad lembrou que quando a transferência de renda do Bolsa Família começou, em 2004, a verba anual para o programa era menor, cerca de R$ 50 bilhões em valores atualizados. Com o atual orçamento do programa, o ministro disse que o foco agora é sanear os cadastros para que esse dinheiro chegue a quem precisa.

Ele elogiou o trabalho que vem sendo conduzido pelo ministro do Desenvolvimento Social, Wellington Dias. A pasta é alvo de cobiça do Centrão. Desde o início do ano, o ministério está fazendo um pente fino nas inscrições do Cadastro Único, porta de entrada para os benefícios sociais. O objetivo é identificar fraudes.