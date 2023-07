Avião tem pane no motor e precisa fazer pouso de emergência em Vitória

Um avião modelo Boeing 737 MAX 8 teve pane nesta segunda-feira, 31, em um dos motores durante o voo G3 1715, que saiu do aeroporto do Galeão, no Rio de Janeiro, com destino a João Pessoa, na Paraíba. Por causa do problema no motor, a aeronave precisou fazer um pouso de emergência no aeroporto de Vitória, no Espírito Santo.

No mapa do FlightRadar, sistema que monitora e disponibiliza em tempo real os voos que estão sendo realizados em todo o mundo, é possível ver que a aeronave foi até próximo a Teixeira de Freitas, na Bahia, quando retornou para a capital capixaba.

A Gol Linhas Aéreas emitiu nota sobre o pouso forçado em Vitória. A empresa informou não saber as causas da pane no motor e ressaltou que todas as medidas de segurança foram tomadas. Nenhum passageiro se feriu. Não foi informado quantos passageiros haviam no voo.

Segundo a empresa, esse tipo de aeronave conta com dois motores. Por isso, somente com o motor que estava funcionando, foi suficiente para fazer o pouso no aeroporto de Vitória.