Avião de pequeno porte cai em Apiacás, em Mato Grosso; não há sobreviventes

Um avião de pequeno porte caiu nesta quinta-feira, 15, na zona rural de Apiacás, em Mato Grosso, de acordo com informações iniciais do Corpo de Bombeiros de Cuiabá, capital do Estado, que fica a 964,2 quilômetros de distância do município onde o acidente ocorreu. Não há sobreviventes.

“A aeronave explodiu na queda, ocorrida em uma área de mata na zona rural, a 80 quilômetros da cidade de Apiacás. Ainda não há informações precisas sobre o número de ocupantes do avião, contudo, não há sobreviventes”, segundo a Polícia Judiciária Civil do Estado de Mato Grosso. As identidades das vítimas também não foram reveladas.