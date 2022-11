Avião da FAB desaparece após perder sinal na Grande Florianópolis

Uma aeronave T-25 Universal da Academia da Força Aérea (AFA) desapareceu na região de Tijucas, na Grande Florianópolis (SC), nesta sexta-feira, 4. O ocorrido se deu por volta das 16h40, quando o chamado de buscas ao Corpo de Bombeiros do Estado foi acionado.

As operações de resgate estão sendo tocadas pelo Centro de Coordenação de Salvamento Aeronáutico de Curitiba, com uma aeronave e um helicóptero, ambos modelos da Força Aérea Brasileira (FAB). Os trabalhos devem seguir por terra durante a noite no local.

Ainda não há respostas se houve um acidente ou um pouso forçado, circunstâncias que só devem ser apuradas após a aeronave ser encontrada.

O modelo T-25 é utilizado para voos de instrução e estava em uma sessão de treinamento, com dois militares a bordo, no momento em que desapareceu. Segundo o prefeito de Canelinha, Diogo Maciel, um sinal de fumaça e luz foi vistos por moradores.

De acordo com informações do G1, a última localização do jato foi detectada entre os municípios de Canelinha – que teve a Defesa Civil da cidade como reforço nas buscas – e Tijucas, a cerca de 48 quilômetros da capital catarinense.