Avião arremete pouco após jato se aproximar da pista em Guarulhos

Um avião vindo de Brasília teve de arremeter pouco antes do pouso após um jato particular se aproximar de uma das pistas do Aeroporto Internacional de Guarulhos, na Grande São Paulo. O episódio, cujo registro em vídeo tem circulado nas redes sociais, ocorreu na última terça-feira, 15, e envolveu a aeronave 1403 da Gol. Conforme a companhia, “a arremetida é uma manobra normal”, que possibilita aos pilotos reiniciarem o procedimento de pouso. O jato que se aproximou da pista não foi identificado.

No vídeo compartilhado por diferentes perfis, é possível ouvir uma controladora de voo orientando que o comandante do avião da Gol arremeta o pouso. Após o piloto executar o comando, a profissional explica que uma aeronave (no caso, um jato que pode ser observado no canto do vídeo) “cruzou a pista sem autorização da torre”.

Em nota, a Gol esclareceu que uma arremetida “nada mais é do que descontinuar um procedimento de aproximação”. “Ela ocorre quando, após análise, o comandante verifica que o pouso não pode seguir cumprindo todos os requisitos de segurança ou por determinação da torre de controle do aeroporto, como neste caso”, informou a empresa.

A Gol frisou ainda que a “arremetida é uma manobra normal” e segura. A medida permite, acrescentou a empresa, que os pilotos iniciem nova aproximação em condições mais favoráveis. “Após o procedimento, a aeronave prosseguiu para pouso, tocando o solo em segurança”, informou a empresa. O jato que fez com que o avião arremetesse ainda não foi identificado.