Avenida Brasil é liberada totalmente, após interdição por fortes chuvas no Rio

O acesso à Avenida Brasil, no Rio de Janeiro, foi liberado após o alagamento provocado pelas chuvas que atingiram a cidade e o Estado entre ontem e hoje. Há pouco, em publicação no X, o Centro de Operações do Rio disse que a via, uma das principais da cidade, foi totalmente liberada para o tráfego de veículos.

Apesar da liberação das pistas, a Prefeitura do Rio reitera o pedido para que a população evite se deslocar pela cidade. O Rio permanece em Estágio 4, o penúltimo nível de uma escala que vai até 5, ou seja, a situação ainda é de grande perigo. “Mantenha-se em local seguro”, escreve.

A estação meteorológica de Anchieta atingiu o acumulado de 259,2 milímetros de chuva no período de 24 horas, o recorde em toda a série histórica do Sistema Alerta Rio (desde 1997) naquela estação meteorológica. O acumulado foi aproximadamente 40% maior do que a média histórica de janeiro naquela região – em apenas um dia choveu 138,4% da média de janeiro.