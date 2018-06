Avançam testes de nova terapia contra enfisema pulmonar

Pesquisadores brasileiros estão testando em humanos um novo tratamento que usa células-tronco para melhorar a qualidade de vida de pessoas com Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica (DPOC, conhecida como enfisema pulmonar).

Os cientistas do Hemomed Instituto de Ensino e Pesquisa, conglomerado de saúde do setor privado, afirmam que a primeira fase de testes clínicos, realizados com quatro pessoas com enfisema pulmonar avançado, foi concluída e demonstrou segurança do método. Segundo eles, a segunda fase, envolvendo 20 pacientes, está em curso. Os resultados preliminares, apresentados em três congressos, no Brasil, na Itália e em Cingapura, sugerem que a abordagem é eficaz para melhorar a qualidade de vida dos pacientes graças à regeneração parcial das células pulmonares.

Diretor científico do instituto, Eliseo Sekiya diz que os pacientes tiveram nos testes seus pulmões parcialmente regenerados com a infusão de células-tronco hematopoiéticas obtidas da medula óssea e células mesenquimais obtidas a partir de tecido adiposo.

Associada ao cigarro e à poluição, a DPOC será a terceira maior causa de mortes até 2030, diz a Organização Mundial de Saúde. Cerca de 64 milhões de pessoas têm a doença, que mata 3 milhões por ano. “Acompanhamos os pacientes por seis meses e vamos acompanhar por mais seis, para avaliar diversos parâmetros de qualidade de vida. Já tínhamos evidências da segurança do método e agora temos também as primeiras evidências de eficácia”, disse Sekiya. “Até agora, em todos os casos os pacientes que foram tratados com células-tronco apresentaram ganhos nesse aspecto. Observamos também a formação de novos vasos sanguíneos nos pulmões e uma atenuação do processo inflamatório.”

Os 20 pacientes foram divididos em quatro grupos – todos com DPOC em estágio terminal. O primeiro grupo foi submetido à terapia padrão para DPOC, como controle. O segundo recebeu tratamento com células-tronco de medula óssea, o terceiro com células-tronco do tecido adiposo e um quarto recebeu ambos os tratamentos com células-tronco. “Os pacientes foram submetidos a testes de caminhada de seis minutos – o padrão para avaliar capacidade funcional. E responderam questionários para avaliar o impacto da doença na qualidade de vida”, explicou. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.