Audiência sobre reforma da Previdência dos servidores tem confusão em SP

A audiência pública prévia à votação da reforma da Previdência dos servidores municipais, realizada na tarde desta sexta-feira, 21, na Câmara Municipal de São Paulo, foi marcada por bate-boca e empurrões entre vereadores.

Por volta das 15h30, logo após o início do evento, Samia Bonfim (PSOL) e Janaína Lima (Novo) trocaram ofensas na Mesa da Casa. Uma hora depois, durante a fala de Samia, Fernando Holiday (DEM) subiu ao púlpito para interromper a colega, dizendo que o tempo dela já havia acabado. Toninho Vespoli, também do PSOL, reagiu para defender a colega e os dois trocaram empurrões.

Manifestantes que protestavam do lado de fora da Câmara entraram no plenário e os guardas-civis metropolitanos, que faziam a segurança do local, tentaram retirá-las. Um homem chegou a ser carregado para fora da Casa. O vereador Eduardo Suplicy (PT) se abraçou a uma manifestante que também era retirada, impedindo sua saída. Com a confusão, a sessão chegou a ser suspensa.

Vereadores da oposição ao prefeito Bruno Covas (PSDB) chegaram a brigar com os membros da GCM. O vereador Antonio Donato (PT) trocou empurrões com um guarda-civil. Alguns guardas filmaram a confusão com celulares. O presidente da Casa, Milton Leite (DEM), também foi alvo de protestos, com vereadores gritando e apontando o dedo contra ele. Na galeria, manifestantes gritavam “Fora Milton Leite”.

A primeira votação do projeto de reforma da Previdência dos servidores municipais está marcada para ocorrer nesta sexta.