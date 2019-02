Atleta do Flamengo permanece estável, mas mão direita tem sinais de infecção

Jhonata Cruz Ventura, atleta do Flamengo ferido no incêndio que destruiu o centro de treinamento do clube, “encontra-se estável, com boa evolução clínica”, segundo a secretaria municipal de Saúde. De acordo com nota divulgada pela assessoria de imprensa, o jogador continua tomando remédio antibiótico e já anda pelo Centro de Tratamento de Queimados (CTQ), na zona norte do Rio.

O atleta apresenta “boa cicatrização da maior parte das lesões. Na mão direita, porém, há sinais de infecção e cicatrização mais lenta”, traz a nota. Com 15 anos, Jhonata é um dos três atletas da categoria de base do Flamengo que sobreviveram ao incêndio no Ninho do Urubu. (Fernanda Nunes – Fernanda.nunes@estadao.com)