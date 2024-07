Até quando vai o frio em SP? Confira a previsão do tempo para todo o País

A semana começou fria em São Paulo e os termômetros devem seguir marcando baixas temperaturas até a sexta-feira, 19, segundo a empresa de meteorologia Climatempo e o Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas (CGE) da Prefeitura. De acordo com o CGE, no início da manhã desta segunda, 15, a temperatura média foi de 12ºC. A máxima esperada para esta segunda-feira, 15, é de 22ºC, à tarde. Não há previsão de chuva.

O frio na capital paulista é causado por uma massa de ar de origem polar que chegou à região na semana passada. Ele perderá intensidade gradativamente a partir desta sexta, permitindo que a temperatura se eleve.

Conforme a Climatempo, os termômetros devem ficar entre 13ºC e 23ºC durante toda a semana.

– No sábado, a estimativa é de mínima de 15ºC e máxima de 27º;

– No domingo, de 16ºC e 29ºC. Deve haver sol com nuvens todos os dias, sem previsão de chuva.

Litoral e interior paulista

No litoral paulista, o frio é um pouco menor, mas deve haver chuva, segundo a Climatempo. A previsão é de mínima de 15ºC e máxima de 25º durante a semana no Guarujá, na Baixada Santista, com chuva até quarta-feira, 17. No fim de semana, os termômetros também sobem por lá, entre 18ºC e 28ºC. O mesmo padrão acontece no litoral norte, em São Sebastião.

No interior, Campinas segue a mesma tendência da capital, mas com temperatura máxima prevista até sexta um pouco maior: 25ºC. No fim de semana, os termômetros não sobem tanto, podendo ficar entre 11ºC e 28ºC. Não deve chover em nenhum dia.

Em Ribeirão Preto, pode haver gangorra térmica: a mínima é de 14ºC e a máxima de 31º, sem grandes alterações ao longo da semana. Em Bauru e Presidente Prudente, essa mínima e máxima se repetem, mas os termômetros devem subir lentamente com o passar da semana.

Outras regiões do Brasil

Não deve chover no Rio de Janeiro, Espírito Santo e Minas Gerais ao longo da semana, afirma a Climatempo. O clima deve se manter estável até o domingo, 21, nas capitais dos três Estados, com mínima de 16ºC e máxima de 31ºC em Vitória; de 11ºC e 27ºC em Belo Horizonte; e de 17ºC e 29ºC no Rio.

No Sul, deve haver nuvens de chuva, em especial sobre o litoral norte do Rio Grande do Sul e o litoral sul e leste de Santa Catarina, passando por Florianópolis, com risco para temporal e chuva persistente.

Curitiba e Porto Alegre podem ter pancadas de chuva de forte intensidade. As temperaturas ficam baixas nos três Estados, com leve subida no fim de semana.

O sol aparece no Centro-Oeste, atingindo principalmente o Mato Grosso do Sul, conforme a empresa de meteorologia. “Ainda teremos um começo de semana com temperatura amena em Ponta Porã e na região de Naviraí, só que com as tardes voltando a ficar mais quentes, já com destaque para a umidade do ar diminuindo nos próximos dias”. Não tem chuva prevista para nenhum dos Estados da região.

No Nordeste, haverá chuva no litoral, com possibilidade de pancada moderada em Salvador, Recife e Maceió, por conta de “infiltração marítima”. “As outras áreas do interior da região vão ter sol, muito calor e umidade do ar ainda baixa. Pode chover fraco no litoral do Maranhão e ventar um pouco ao longo do dia no Piauí, Ceará e Pernambuco.”

No Norte, o tempo é quente e úmido em Belém, Macapá, Boa Vista e Manaus. Pode haver pancadas de chuva isoladas, com possibilidade de trovoadas e temporais, especialmente em Boa Vista. Já na faixa sul da região, do Acre ao Tocantins, haverá tempo seco, sem previsão de chuva.