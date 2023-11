Até quando vai o frio em São Paulo? Veja previsão do tempo para a semana

Apesar das temperaturas ainda baixas pela manhã na cidade de São Paulo, o tempo começa a esquentar um pouco mais no decorrer das tardes ao longo desta semana. Nesta segunda-feira, 27, a capital paulista amanheceu com céu encoberto e temperaturas amenas. Há expectativa, de acordo com o Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE) da Prefeitura de São Paulo, de que o dia permaneça com céu nublado, possíveis aberturas de sol e temperatura em elevação.

“Entre o meio e o fim da tarde, há previsão de pancadas de chuva de forma isolada e rápida”, afirma o CGE. Nesta semana, a previsão indica chuva para todos os dias, exceto no sábado, 2.

Na terça-feira, 28, o dia começará com sol entre nuvens e temperatura em elevação. No decorrer da tarde, a combinação de calor e entrada da brisa marítima facilitará a formação de áreas de instabilidade que provocam chuva em forma de pancadas acompanhadas de trovoadas, rajadas de vento e potencial para formação de alagamentos, conforme o órgão municipal.

O último fim de semana de novembro foi marcado por tempo mais nublado, úmido e com temperaturas mais baixas sobre áreas do leste e sul do Estado de São Paulo, incluindo a capital. No interior, as temperaturas seguem altas, mas sem o calor extremos, segundo a Climatempo. As máximas podem chegar aos 31 e 32 ºC, principalmente no norte e oeste de São Paulo.

Fortes temporais

A chuva ganha força em todas as regiões paulistas na terça e na quarta-feira, 29. “Circulação de ventos, favorecendo o transporte de umidade e o calor, contribuem para a formação de muitas nuvens no Estado de São Paulo. Em municípios do centro-norte e oeste de SP, a chuva pode começar já pela manhã e ir intercalando períodos de sol e melhoria, com as pancadas mais fortes acontecendo no fim do dia”, afirma a Climatempo.

Na quarta-feira, haverá mais nebulosidade no Estado e será um dia em que a chuva pode acontecer de forma um pouco mais persistente. “Mesmo com o aumento da chuva, as temperaturas na maior parte do estado, ainda podem chegar aos 28 e 29 °C neste dia”, projeta a empresa brasileira de meteorologia.

Na quinta-feira, 30, o dia será bem abafado em todas as regiões paulistas. “O dia vai começará cheio de nuvem no litoral e na região metropolitana de São Paulo, mas com boas aberturas de sol entre o fim da manhã e início da tarde. Nas cidades do interior paulista, há previsão de chuva fraca a moderada.

Para sexta-feira, dia 1º, o mês de dezembro inicia com dia bem típico de verão, com aberturas de sol, temperaturas em elevação e pancadas de chuva mais concentrada entre o início e meio da tarde.

A Meteoblue acrescenta que a chuva será mais intensa na cidade de São Paulo entre terça-feira e quarta-feira. Com relação ao aumento de temperatura, a expectativa é que os dias esquentem mais no próximo fim de semana, quando a máxima prevista será de 31 ºC. Antes disso, a temperatura máxima deve variar entre 24 ºC e 28 ºC.

Veja a previsão para a capital paulista nos próximos dias:

– Segunda-feira: entre 18 ºC e 24 ºC;

– Terça-feira: entre 19 ºC e 25 ºC;

– Quarta-feira: entre 20 ºC e 24 ºC;

– Quinta-feira: entre 20 ºC e 26 ºC;

– Sexta-feira: entre 20 ºC e 28 ºC;

– Sábado: entre 20 ºC e 31 ºC;

– Domingo: entre 22 ºC e 31 ºC.