Até quando vai o calor em São Paulo? Tempo deve ter virada; veja previsão

Depois dos dias quentes registrados ao longo da semana, a expectativa é que as temperaturas caiam no fim de semana na cidade de São Paulo. Até sexta-feira, 8, a máxima deve ser de 27 ºC. No sábado, 9, no entanto, cairá para 20º C. A chuva deve estar presente principalmente no período da tarde e da noite, de acordo com a empresa brasileira de meteorologia, acrescenta a Climatempo.

No decorrer desta quinta-feira, 7, o dia permaneceu com céu claro, sol e sensação de calor na cidade. Conforme o Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE) da Prefeitura de São Paulo, devido a propagação de áreas de instabilidade associadas com a aproximação de uma frente fria, entre o fim da tarde e o início da noite são esperadas pancadas de chuva.

A sexta-feira, 8, ainda deve começar com sol entre nuvens, mas a propagação da frente fria muda o tempo, provocando chuvas de até forte intensidade com raios e rajadas de vento que podem superar os 40 km/h no decorrer do dia.

Veja a previsão do tempo para os próximo dias:

– Quinta-feira: entre 23 ºC e 32 ºC;

– Sexta-feira: entre 20 ºC e 27 ºC;

– Sábado: entre 18 ºC e 20 ºC;

– Domingo: entre 18 ºC e 23 ºC;

A Meteoblue acrescenta que no decorrer da próxima semana, a temperatura máxima deve permanecer mais amena pelo menos até quarta-feira, 13. Nos próximos dias, a chuva dará uma trégua no domingo, 10, e na quarta.