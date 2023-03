Até quando deve chover em São Paulo? Veja como fica o tempo em outros Estados

As áreas de instabilidade voltam a ganhar força na tarde desta terça-feira, 14, o que possibilita o retorno das pancadas de chuva – de moderada a forte intensidade – no decorrer da tarde na Grande São Paulo. A capital paulista amanheceu com céu bastante encoberto, mesmo assim as temperaturas devem variar entre 20ºC e 28ºC. Segundo a Climatempo, da Baixada Santista ao litoral sul e no sudoeste do Estado, as pancadas já podem ocorrer desde a manhã desta terça.

Na tarde de segunda-feira, 13, o corpo de uma mulher foi encontrado durante a forte chuva que caiu na cidade de São Paulo. O temporal provocou alagamentos e deixou todas as regiões em alerta e a Prefeitura suspendeu o rodízio de veículos à tarde.

De acordo com o Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE) da Prefeitura de São Paulo, as condições de chuva começam a perder força a partir de quarta-feira, 15, embora a chegada de uma brisa marítima aumente a nebulosidade na capital paulista, o que possibilita a incidência de pancadas de chuvas isoladas, inclusive sobre a Grande São Paulo. Na capital, os termômetros oscilam entre 18ºC e 29ºC, com sol entre nuvens no decorrer do dia.

“O solo encharcado ainda mantém elevado o potencial para alagamentos, inundações e deslizamentos de terra nos próximos dias”, alerta o CGE.

Expectativa de chuva em outros Estados do Brasil

Outros locais da região Sudeste

Com exceção do norte mineiro, as demais áreas do Sudeste devem registrar pancadas de chuva entre a tarde e a noite desta terça-feira. Conforme a Climatempo, do Grande Rio ao Espírito Santo há expectativa de sol com chuva rápida durante o dia.

Regiões Norte e Nordeste

Ainda durante esta semana, a circulação de ventos nas diferentes camadas da atmosfera vai provocar muita chuva em Estados do Nordeste e do Norte do País.

“Os temporais atingem todos os Estados do Nordeste (exceto o centro-sul da Bahia), o Tocantins, e o Pará, onde a chuva vai acumular volumes muito altos no decorrer da semana, entre 200mm e 400mm, com alguns pontuais mais altos entre o sertão do Nordeste e o Pará”, afirma a Climatempo.

Há risco de alagamentos, transbordamentos de rios e córregos, assim como deslizamentos de terra até o sábado, 18.

Região Sul

De acordo com a Climatempo, o dia deve ser de sol com poucas nuvens de Tramandaí ao litoral sul do Rio Grande do Sul, assim como em Porto Alegre. Nas demais áreas do Sul do País, há condições para pancadas de chuva, que podem ocorrer a qualquer hora do dia no norte do Paraná, assim como de Florianópolis a Curitiba.

Região Centro-Oeste

Segundo a Cimatempo, além do calor e da umidade, o Vórtice Ciclônico de Altos Níveis (VCAN), que atua entre o Mato Grosso e o Mato Grosso do Sul, é um fenômeno que espalha nuvens carregadas sobre a região.

“A chuva pode ocorrer em vários períodos do dia, no oeste e centro-sul de Mato Grosso do Sul, bem como em Campo Grande, e de Cuiabá ao norte do Mato Grosso. Nas demais áreas da região, incluindo Goiânia e Brasília, as pancadas estão previstas a partir da tarde”, disse a empresa de meteorologia.