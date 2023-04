Ataque em Blumenau: 50 policiais vão se dedicar ao monitoramento de ameaças na internet

O ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, disse nesta quarta-feira, 5, que a partir desta quinta-feira, 6, cinquenta policiais vão se dedicar ao monitoramento de ameaças na internet. O anúncio foi feito no dia em que um homem de 25 anos invadiu um creche e matou quatro crianças, deixando outras quatro feridas.

O ministério, disse Dino, passará a fortalecer o apoio a rondas escolares. O governo federal convocou para esta quinta-feira uma reunião de um grupo de trabalho interministerial que deverá debater outras medidas. O ministro da Educação, Camilo Santana, disse que precisam ser construídas políticas de prevenção à violência nas escolas.

Segundo os bombeiros, havia 40 crianças na creche nesta manhã e o agressor teria pulado o muro e atingido as vítimas de forma aleatória. “O autor pulou o muro armado com uma arma branca, do tipo machadinha, e desferiu golpes nas crianças, especialmente na região da cabeça, o que levou ao óbito dessas crianças”, descreveu o tenente-coronel Diogo de Souza Clarindo, comandante do Batalhão de Bombeiros Militar em Blumenau.

“Não há dor maior que a de uma família que perde seus filhos ou netos, ainda mais em um ato de violência contra crianças inocentes e indefesas. Meus sentimentos e preces para as famílias das vítimas e comunidade de Blumenau diante da monstruosidade ocorrida na creche Bom Pastor”, escreveu pela manhã o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).