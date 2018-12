Ataque a tiros na Brasilândia deixa 2 mortos e 5 feridos

Duas pessoas morreram e cinco ficaram feridas na Brasilândia, bairro da zona norte de São Paulo. O caso aconteceu na madrugada desta terça-feira de Natal. Dois homens armados abriram fogo contra um grupo de vizinhos que celebrava o Natal no bairro.

De acordo com a Polícia Militar, os dois atiradores chegaram em motocicletas cercaram o grupo e começaram a disparar contra os indivíduos, abandonando o local em seguida. A polícia desconhece os motivos e as identidades dos agressores. Além dos mortos, dois homens, de 22 e 23 anos de idade, outras cinco pessoas foram atingidas e encaminhadas a hospitais da região. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.