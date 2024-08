Ataque a tiros deixa ao menos quatro jovens mortos em Vila Isabel, no Rio

Ao menos quatro jovens morreram e outras três pessoas ficaram feridas após ataque a tiros na Vila Isabel, bairro da zona norte do Rio de Janeiro, na noite deste domingo, 18. Eles estavam em uma praça, onde acontecia um evento, quando foram surpreendidos por ocupantes de carros e motos que estavam armados.

A Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) foi acionada e investiga as mortes de Gabriel Pereira Candido, de 24 anos, Pedro Henrique Pereira dos Santos, de 18, Pedro Henrique Barbosa da Conceição, também de 18, e Thailon Martins Lucas, de 17.

Conforme a investigação, outras três pessoas ficaram feridas e foram encaminhadas para atendimento em hospitais da região. Não há informações sobre o estado de saúde delas. “A perícia foi feita no local e diligências estão em andamento para apurar a autoria e a motivação do crime”, acrescenta a Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro.