Ataque a carro-forte no interior de SP tem 5 feridos - O Liberal

Brasil e Mundo Ataque a carro-forte no interior de SP tem 5 feridos

Na noite de anteontem, uma quadrilha dominou o motorista de um caminhão-tanque carregado com querosene para bloquear a Rodovia Cândido Portinari (SP-334), durante um ataque a um carro-forte em Franca, interior paulista. Segundo a Secretaria da Segurança Pública (SSP), ao menos cinco pessoas ficaram feridas na ação, que teve troca de tiros. Os criminosos não conseguiram levar o dinheiro.

O caminhoneiro contou à Polícia Militar que um dos suspeitos interceptou o caminhão e deu tiros para o alto. O assalto ocorreu por volta das 19h, na altura do km 384 da rodovia. Cerca de dez suspeitos, segundo a PM, chegaram em uma van e vários carros.

O grupo atirou com armamento pesado para obrigar o veículo a parar. Um vigilante foi baleado e três pessoas que estavam no veículo foram atingidas por estilhaços. Em seguida, o carro-forte foi incendiado.

O ataque deixou em pânico os usuários da rodovia. O motorista do caminhão-tanque com querosene relatou ainda ter visto vários carros voltando na contramão para escapar do tiroteio.

Ao ser parado, ele foi obrigado a atravessar o veículo na pista para bloquear a estrada. Os criminosos mandaram que desligasse o veículo e saísse da cabine. O motorista, que não teve a identidade divulgada, se abrigou na margem da rodovia. Por volta das 19h, policiais militares rodoviários foram acionados e encontraram o carro-forte em chamas e o caminhão atravessado nas proximidades do km 384.

Mais um ferido

Na fuga, os criminosos também atiraram contra um veículo com dois ocupantes e atingiram o funcionário de uma usina que estava no banco do passageiro. Ele também recebeu atendimento médico.

“Os ocupantes do carro-forte foram levados ao Hospital Unimed por pessoas que passavam pela rodovia. Dois vigilantes permanecem internados. Um terceiro vigilante e o motorista tiveram alta”, diz a SSP.

No início da tarde de ontem, os dois vigilantes seguiam internados. O funcionário da usina, baleado na perna, também estava hospitalizado.

Em nota, a empresa Protege, dona do carro-forte, informou que os vigilantes feridos estão recebendo todo o suporte e nada foi levado.

Mais tiros

A PM montou um cerco em rodovias e estradas rurais da região, mobilizando equipes de Franca, Batatais e Ribeirão Preto.

Segundo a PM, houve troca de tiros com os suspeitos na zona rural de Patrocínio Paulista, na mesma região.

A viatura usada pelos PMs foi alvejada pelos criminosos – um dos tiros atingiu o encosto do assento, mas nenhum policial ficou ferido, o que foi confirmado pela Secretaria da Segurança.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.