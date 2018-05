Ataque a baile funk na zona sul deixa 17 feridos

Dezessete pessoas ficaram feridas após um ataque a um baile funk, na noite de domingo, 27, na rua Menino de Engenho, em Sacomã, zona sul de São Paulo.

A Polícia Militar foi acionada e, ao chegar no local, encontrou uma pessoa caída com ferimentos no tórax, provocado aparentemente por arma de fogo. A vítima foi conduzida para o pronto-socorro do Saboia, onde permaneceu internada.

Segundo informações do boletim de ocorrência, um homem armado, não identificado, usando uma jaqueta preta e capacete vermelho efetuou diversos disparos contra as pessoas que participavam do baile funk.

Após a ação, o homem fugiu do local. Segundo relato de testemunhas, outras pessoas foram atingidas e socorridas para o Hospital Dr. Augusto Gomes de Matos, entre elas, uma criança de 9 anos que posteriormente foi transferida para o Hospital Saboia.

O Instituto de Criminalística (IC)e o Instituto Médico Legal (IML) foram acionados. O caso foi registrado como disparo de arma de fogo e lesão corporal no 26.º DP do Sacomã e será encaminhado ao 83º DP, no Parque Bistrol.