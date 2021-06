Assembleia paulista anuncia R$ 155 milhões para a Saúde de municípios

A Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo (Alesp) e o governo de São Paulo anunciaram nesta quinta-feira, 10, o repasse de R$ 155,6 milhões para a Saúde de 427 municípios, dos 645 do Estado. Os recursos repassados são oriundos das emendas parlamentares, que equivalem a 0,3% da receita corrente líquida do Estado em 2020. Pelo Orçamento de 2021, metade dos valores de emendas devem ser, obrigatoriamente, repassados aos serviços públicos de Saúde.

Segundo informou o presidente da Alesp, deputado Carlão Pignatari (PSDB), o dinheiro irá reforçar ações que não incluem necessariamente o combate à covid-19. “Assim que terminar, se Deus quiser com a vacinação, essa pandemia, os nossos hospitais vão precisar de auxílio dos municípios, de recursos para que se possa fazer cirurgias eletivas que estão paradas”, afirmou Pignatari.

Para o secretário estadual de Saúde, Jean Carlo Gorinchteyn, os recursos ajudarão os municípios a superar a fase de transição entre o fim da pandemia e a retomada das atividades.