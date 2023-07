Assalto em Pinheiros: homem é perseguido e leva tiro de raspão na cabeça em roubo; veja vídeo

Um homem de 67 anos levou um tiro de raspão na cabeça ao ser assaltado na Avenida Pedroso de Morais, em Pinheiros, na zona oeste de São Paulo, na tarde desta quarta-feira, 19. De acordo com a Secretaria de Segurança Pública (SSP) do Estado, era a segunda vez que o homem tinha sido abordado por assaltantes no mesmo dia.

Segundo a SSP, a vítima informou à polícia que é empresária e seguia para sua casa, depois de sair do seu estabelecimento, quando dois homens em uma moto, armados, se aproximaram e anunciaram o roubo. Neste momento, ele conseguiu despistar os criminosos e seguiu para um salão de cabelereiro.

Mais tarde, após sair do cabeleireiro e seguir em direção ao seu carro, estacionado na rua, o homem foi novamente abordado. Dessa vez, por apenas um homem, armado, que exigiu a mochila que a vítima levava.

A vítima jogou a bolsa no chão da calçada onde caminhava e correu para dentro de um estabelecimento comercial. Antes de fugir com os pertences, o criminoso atirou na vítima, que foi atingida de raspão na cabeça.

A vítima não soube dizer à polícia se o homem que o assaltou era o mesmo da primeira abordagem. No entanto, câmeras de segurança mostram que autor do crime estava rondando o local antes do assalto. Além disso, o assalto teve apenas uma vítima, o que pode indicar que o criminoso tinha um objetivo específico.

A Polícia Militar e o Serviço de Atendimento Médico de Urgência (Samu) foram acionados e a vítima foi levada para o Hospital das Clínicas. Posteriormente, teve alta, afirma a SSP.

“O caso foi registrado como roubo consumado pelo 14º DP, que analisa imagens de segurança e ouve testemunhas para identificar os envolvidos”, diz a SSP.