Assalto a carro-forte deixa vigilante morto em Carapicuíba

Um assalto contra um carro-forte terminou com um vigilante morto a tiros na tarde desta terça-feira, 29, em Carapicuíba, na região metropolitana de São Paulo. Uma quadrilha atacou o veículo quando os funcionários desembarcavam com dinheiro e fugiram com uma quantia não revelada. A polícia investiga o caso e até agora ninguém foi preso.

De acordo com informações da Secretaria da Segurança Pública do Estado de São Paulo, o carro-forte entregaria valores a um caixa eletrônico no interior de um mercado na Avenida Comendador Danta Carraro, na Vila Helemar. Por volta das 15h, quando os vigilantes desceram do veículo com um carrinho, uma quadrilha formada por quatro homens armados e mascarados chegaram atirando. Os disparos atingiram Sérgio Souza Aguiar, de 38 anos.

A Polícia Militar foi acionada e encontrou Aguiar ferido no chão do mercado e o encaminhou ao pronto-socorro do Hospital Geral de Carapicuíba, mas ele não resistiu à gravidade dos ferimentos. Imagens de câmeras de segurança vizinhas mostram o momento em que a quadrilha chega ao local com armas longas e atira para conseguir fugir com o dinheiro. De acordo com testemunhas, eles chegaram em dois carros e uma moto; um dois veículos foi encontrado e encaminhado para perícia.

Outros vigilantes que participavam do abastecimento ao caixa eletrônico conseguiram se proteger e não se feriram. O caso foi registrado como latrocínio no 1º Distrito Policial de Carapicuíba, que instaurou inquérito para investigar o caso.