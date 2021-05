Às vésperas do Dia das Mães, SP amplia horário do comércio

Fase de transição foi prorrogada por mais duas semanas, mas com flexibilizações

O governador João Doria (PSDB) ampliou o horário de funcionamento do comércio e restaurantes a partir deste sábado (8), véspera do Dia das Mães. Na reclassificação desta sexta-feira, o Estado prorrogou por duas semanas a fase de transição do Plano São Paulo, mas autorizou flexibilizações.

O horário de atendimento foi estendido das 20h para as 21h. Além disso, a ocupação máxima passa de 25% para 30%.

O toque de recolher segue em todos os municípios, mas em outro horário. Até então, ele começava às 20h, mas a partir de amanhã inicia às 21h. O fim do toque de recolher segue às 5h.

“Essa hora adicional nos permite realizar um teste do impacto real de uma hora, lembrando que a ocupação é menor que a fase laranja, que é de 40%”, afirmou a Secretária de Desenvolvimento Econômico, Patricia Ellen.

Na quarta-feira, o governador havia sinalizado a possibilidade de avanço para uma fase menos restritiva. Doria explicou que houve uma estabilização da pandemia, mas que o patamar está muito alto.

No Estado de São Paulo, a ocupação de leitos de UTI está em 78,3%, e na Região de Campinas em 73,7% nesta sexta-feira.

“Conseguimos ter uma redução de internações, casos e óbitos. Mantivemos essa desaceleração, o que nos dá o conforto por um lado, mas também a responsabilidade pelo patamar ainda elevado e manter essa gestão segura da pandemia”, afirmou a Secretária de Desenvolvimento Econômico, Patricia Ellen.

Internações

O total de internados em leitos intensivos é de 10.060 em todo o Estado, com outros 11.260 pacientes em vagas de enfermaria.