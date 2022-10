Cotidiano Árvore de Natal de SP deixa Ibirapuera e será montada no parque Villa-Lobos

A tradicional árvore de Natal de São Paulo será montada este ano no Parque Villa-Lobos, mudando do tradicional ponto no Parque Ibirapuera após uma decisão da Coca-Cola FEMSA Brasil, patrocinadora responsável pela estrutura. A inauguração está marcada para 27 de novembro, às 19h, e será aberta ao público.

Em um comunicado, a Coca-Cola FEMSA afirma que avaliou diversas opções antes de decidir pelo parque natural no Alto de Pinheiros, na zona oeste da capital paulista. “O local escolhido para este ano possui a estrutura necessária para receber a inovação da Árvore 2022, a qual será a primeira com um espaço para interação com o público”, explica a empresa.

Nos últimos dois anos, a árvore foi montada na Ponte Estaiada, sobre o Rio Pinheiros, como uma forma de evitar aglomerações durante a pandemia do coronavírus. A escolha pelo novo ponto, segundo a empresa, teve em vista a “melhora do cenário pandêmico” e “a população vacinada”.

“Decidimos voltar para um local de amplo acesso à população da cidade de São Paulo, buscando retomar a maior proximidade do público com a Árvore”, informa a Coca-Cola FEMSA.

A estrutura da árvore para este ano terá 52 metros de altura e 22,2 metros de diâmetro, com uma estrela brilhante no topo e decoração que remeterá às raízes e tradições natalinas. O acesso do público ao local será gratuito.