Artemis I: Nasa adia lançamento de foguete que orbitará a Lua após problema

A Nasa, agência espacial americana, cancelou na manhã desta segunda-feira, 29, o lançamento do foguete Space Launch System (SLS) em direção à Lua. Um vazamento de hidrogênio no motor de número 3, que não pôde ser remediado a tempo, levou ao adiamento da missão no Centro Espacial Kennedy, na Flórida. O SLS tem 98 metros de altura e é considerado o foguete mais poderoso já criado pela agência.

Segundo um porta-voz da Nasa, o foguete está estável, mas os engenheiros vão coletar mais dados sobre o motor e o que teria causado o vazamento. O relógio da contagem regressiva foi pausado quando faltavam 40 minutos para iniciar a janela de lançamento, entre 9h33 e 11h33, no horário de Brasília. A próxima data prevista para o lançamento é no dia 2 de setembro, mas a Nasa informou que isso vai depender dos resultados dos testes realizados. Embora um vazamento de hidrogênio também tenha sido identificado em um dos testes realizados antes, a agência afirma que não se sabe se a causa foi a mesma.

Com 42 dias de duração, essa será a primeira missão do programa espacial Artemis. O programa prevê excursões cada vez mais complexas para viabilizar a presença humana na Lua – e, mais tarde, em outros corpos celestes pelo espaço. Dentro da cápsula de tripulação Orion, estarão apenas três manequins, equipados com sensores para medir radiação e vibração.

O principal objetivo da Artemis I é testar os sistemas integrados desenvolvidos pela Nasa e a resistência da Orion, que fica na ponta do foguete e precisará aguentar velocidade e temperatura bastante elevadas durante o retorno à Terra. Os testes são importantes para embasar a realização da Artemis II, uma missão tripulada ao redor da Lua prevista para 2024, e a Artemis III, que pretende levar ao satélite natural a primeira mulher e a primeira pessoa negra, em 2025.

A primeira viagem da espaçonave Orion ao redor da Lua poderá ser acompanhada em tempo real pela página Artemis Real-time Orbit Website (Arow), no site da Nasa e na conta do Twitter @NASA_Orion. Usando o Arow, é possível identificar onde a cápsula está e acompanhar dados como sua posição, distância da Terra, distância da Lua e tempo restante da missão.