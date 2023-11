Araçuaí (MG) bate 44,8ºC e tem dia mais quente já registrado no Brasil

Recorde até então era da cidade de Bom Jesus, no interior do Piauí, que registrou 44,7ºC no ano de 2005

A cidade de Araçuaí, no interior de Minas Gerais, teve, neste domingo, 19, o dia mais quente já registrado na história do Brasil, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

Em meio à onda de calor que atinge o País, o município, que possui 34.297 habitantes e fica a cerca de 600 quilômetros da capital do Estado, Belo Horizonte, registrou temperatura de 44,8ºC.

Cidade mineira é a dona do novo recorde de temperatura no Brasil – Foto: Arquivo / Liberal

A marca, segundo o Inmet, supera a maior temperatura registrada no País até então: em 21 de novembro de 2005, os termômetros do município de Bom Jesus, no interior do Piauí, bateram 44,7°C.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

Após dias de calor, SP vê chegada de frente fria

Na cidade de São Paulo, após dias consecutivos de extremo calor, a chegada de uma frente fria no fim de semana mudou o tempo e trouxe temperaturas mais amenas, além de chuvas mais generalizadas e intensas rajadas de vento.

Siga o LIBERAL no Instagram e fique por dentro do noticiário de Americana e região.

Não há previsão de precipitação significativa para a capital paulista nesta segunda-feira, 20, feriado da Consciência Negra, segundo o Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE) da Prefeitura.

Faça parte do Club Class, um clube de vantagens exclusivo para os assinantes. Confira nossos parceiros!

Como mostrou o Estadão, a situação na capital só deve mudar a partir de quinta-feira, 23, quando as chuvas ficarão mais intensas. Já o calor terá ainda menos impacto, com máxima de até 30ºC entre quarta-feira, 22, e quinta-feira, 23.