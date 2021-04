Aquário de SP reabre com arrecadação de comida e longas filas

Com uma campanha para arrecadar doações, o Aquário de São Paulo, na zona sul da capital paulista, reabriu neste fim de semana com longas filas e aglomeração de visitantes na entrada. Pela campanha, em parceria com a ONG Gerando Falcões, é possível garantir o ingresso com a doação de dois quilos de alimentos não perecíveis (exceto sal e açúcar). No Parque do Ibirapuera, também na zona sul, houve fila de veículos e movimentação intensa.

Neste fim de semana, a gestão João Doria (PSDB) fez a maior flexibilização desde o agravamento da crise sanitária nas últimas semanas, com a liberação de restaurantes, parques, academias, salões de beleza, cinemas e teatros. O governo justificou a medida com a redução no número de infecções, hospitalizações e mortes pela covid-19. Já especialistas temem que a queda no isolamento social e as aglomerações promovam nova pressão sobre os hospitais. Por isso, reforçam a necessidade de manter cuidados, como uso de máscaras, distanciamento e higiene das mãos.

A direção do Aquário, que estava fechado desde seis de março, reforçou que segue os protocolos sanitários, com marcações no chão para distanciamento, oferta de álcool em gel e limite de 25% de ocupação do espaço. Disse também treinar a equipe para conter concentrações de público. Ainda conforme o Aquário, caso a cota de ingressos do dia seja excedida, será possível tirar vouchers para uso futuro. A campanha de arrecadação do Aquário vai até a próxima sexta-feira, 30.

Neste fim de semana, foram arrecadadas cerca de oito toneladas de alimentos, que serão doados para famílias em vulnerabilidade social. Segundo a direção, a cota de público não foi excedida – parte dos visitantes levaram mais do que os dois quilos exigidos e houve entrega de alimentos por pessoas que não visitaram a atração.

Já na Avenida Paulista, na região central, também havia movimentação intensa no início da tarde. Era possível ver pedestres e alguns esportistas (como ciclistas e corredores) sem máscara ou com a proteção facial no queixo. Neste domingo, 25, as ciclofaixas de lazer da cidade foram retomadas, das 7h às 16h. Já os parques podem funcionar de 6h às 18h.