Aproximadamente 220 mil imóveis continuam sem energia na Grande SP, diz Enel

A distribuidora Enel São Paulo informou nesta terça-feira, 15, que 220 mil imóveis da Grande São Paulo continuam sem energia elétrica desde a tempestade de sexta-feira, dia 11. A concessionária afirma que suas equipes “seguem atuando no restabelecimento da energia a clientes que ingressaram chamados ao longo dos últimos dias”, declarou em nota enviada às 12h12 desta terça. Do total, 147 mil unidades consumidoras sem luz estão na capital paulista, 6,5 mil ficam em Diadema e outras 5 mil em São Bernardo do Campo.