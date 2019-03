Apostador do RS acerta as seis dezenas da Mega-Sena e leva R$ 78,9 milhões

Uma aposta de Gravataí, no Rio Grande do Sul, acertou os seis números da Mega-Sena do Concurso 2131, desta quarta-feira, 6, e ganhou exatamente R$ 78.938.208,62. Os número sorteados foram 02, 03, 06, 18, 20 e 28.

O resultado também fez com que 414 apostas acertassem cinco números. Elas ficarão com R$ 9.335,09.

Além disso, 16.733 jogadores marcaram a quadra e levarão R$ 329,94.

A estimativa de prêmio para o sorteio que será no próximo sábado, 9, é de R$ 3 milhões.

Como jogar

A Mega-Sena paga milhões para o acertador dos 6 números sorteados. Ainda é possível ganhar prêmios ao acertar 4 ou 5 números dentre os 60 disponíveis no volante de apostas. Para concorrer, você deve marcar de 6 a 15 números do volante, podendo deixar que o sistema escolha os números para você (Surpresinha) e/ou concorrer com a mesma aposta por 2, 4 ou 8 concursos consecutivos (Teimosinha).

Sorteios

Os sorteios da Mega-Sena são realizados duas vezes por semana, às quartas e aos sábados.

Apostas

A aposta mínima, de 6 números, custa R$ 3,50. Quanto mais números marcar, maior o preço da aposta e maiores as chances de faturar o prêmio mais cobiçado do País.