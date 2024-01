Após temporais, RJ ainda enfrenta rodovias alagadas e problemas em energia e tratamento de água

O Estado do Rio de Janeiro amanheceu ainda às voltas com os prejuízos provocados pelos temporais no fim de semana. Motoristas enfrentam interdições e quilômetros de congestionamentos decorrentes dos alagamentos nesta segunda-feira, 15. Concessionárias de distribuição de energia e água permanecem às voltas com esforços para normalização dos serviços prestados. Onze pessoas morreram no Estado em decorrência das chuvas.

Diante da persistência dos bolsões de água, houve abertura de nova pista reversível na Rodovia Washington Luís, a BR-040, na altura da refinaria Reduc, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. Logo no início da manhã, a faixa reversível no sentido Rio de Janeiro já acumulava quatro quilômetros de retenção, desde o quilômetro 113 ao quilômetro 109, nas imediações do Arco Metropolitano, relatou a Cia de Concessão Rodoviária Juiz de Fora – Rio (Concer), que opera a concessão da rodovia na região.

“Às 7h41, veículos de carga que seguem em direção ao Rio estão sendo orientados a utilizar o Arco Metropolitano e a Via Dutra como caminho alternativo. O trecho no sentido RJ apresenta retenção do km 107 ao km 113. No sentido JF, lentidão do km 115 ao km 113. Reflexos da BR-040 estão sendo sentidos na BR-116N. Trânsito na 116N, no momento, com 4 km de engarrafamento, sentido RJ – informação Concessionária Ecoriominas”, divulgou a Polícia Rodoviária Federal, na manhã desta segunda-feira.

A Companhia Estadual de Águas e Esgotos do Rio de Janeiro (Cedae) reportou alterações na água captada por causa das chuvas. Na manhã desta segunda-feira, a Estação de Tratamento de Água Guandu, em Nova Iguaçu, também na Baixada Fluminense, operava com apenas 59% da capacidade.

“Técnicos da Cedae seguem monitorando as condições da água bruta, e a operação da estação será retomada assim que as condições do manancial voltarem à normalidade. As concessionárias responsáveis pela distribuição de água nas regiões atendidas pelo Sistema Guandu já foram comunicadas”, informou a Cedae, em nota.

Os temporais prejudicaram também o fornecimento de energia elétrica no Estado. Segundo a Enel, mais de 98% dos clientes que tiveram o abastecimento de energia afetado já tiveram o serviço normalizado. Houve prejuízos à rede de distribuição em áreas de concessão sob responsabilidade da empresa, principalmente, em Niterói e São Gonçalo, na região metropolitana do Rio.

“Equipes técnicas seguem atuando nos reparos necessários para restabelecer o serviço nos casos remanescentes”, informou a Enel, no “X”, antigo Twitter.

A Light também reportou prejuízos ao fornecimento de energia elétrica no Rio de Janeiro. A concessionária informou ter detectado um defeito em uma das linhas que abastece a região da Ilha do Governador, na zona norte da capital fluminense, que teve o serviço normalizado na tarde de domingo.

“Normalizamos totalmente o fornecimento de energia na Ilha nesta tarde. Para minimizar o risco de novas ocorrências, realizaremos um novo serviço na rede nesta madrugada (15/1). Assim, será necessário interromper a energia para os clientes da região de 2h às 6h”, avisou a Light, em postagem em uma rede social.

Após interromper as férias em Orlando (EUA) e decidir voltar ao Rio em meio à crise gerada pelas chuvas do fim de semana, o governador Cláudio Castro chegaria à capital fluminense na manhã desta segunda-feira. Ele participaria de reunião ainda nesta manhã, no Centro Integrado de Comando e Controle (CICC), com representantes dos órgãos envolvidos na força-tarefa de resgate às vítimas e contenção de danos.

Neste domingo, 14, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva conversou por telefone com os prefeitos do Rio, Eduardo Paes, e de Belford Roxo, Wagner dos Santos Carneiro, garantindo o apoio do Governo Federal ao trabalho das prefeituras e assistência da população atingida pelas chuvas.